Воспитанник «Спартака» раскрыл размер зарплат в Медиалиге

Лучший бомбардир в истории «Спартака-2» Владимир Обухов высказался о зарплатах в медийном футболе. Он выступал за медиаклуб ФК «10».

— У нас 200 тысяч рублей были потолком. Такая зарплата была у нескольких игроков. Этот пул был ограничен. Ещё были премиальные — 15-20 тысяч за матч. У ФК «10» никогда не было гигантских зарплат, как, например, у «СиндЕката» — там под 500 тысяч. Я шёл в «Десятку», чтобы кайфануть от атмосферы и плавно завершить карьеру. Плюс сын фанател от Медиалиги. Я планировал закончить ещё прошлым летом после ухода Киреева, но спортивный директор Коля Лузиков и мой сын уговорили остаться на полгода.

— А почему в итоге закончил?

— Устал от нагрузок. Когда провёл снежный матч за Суперкубок с «Амкалом» и порвал ахилл, это был знак: пора завязывать, — цитирует Обухова интернет-портал Sport24.