Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанашия: на ЧМ буду болеть за Францию, потому что у них в лиге играет Кварацхелия

Джанашия: на ЧМ буду болеть за Францию, потому что у них в лиге играет Кварацхелия
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира — 2026. Он сделал выбор в пользу сборной Франции.

«На чемпионате мира буду болеть за французов, потому что в их чемпионате играет Кварацхелия. Хочу, чтобы Франция победила. Команда у них хорошая. Испанцы тоже неплохие, но французы посильнее. Пропускать матчи из-за времени не собираюсь, ничего страшного, посмотрел ночью, а потом спать», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике. Мировое первенство стартует 11 июня.

Календарь ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
А кто вообще фаворит ЧМ-2026? Ответ совсем не очевиден
А кто вообще фаворит ЧМ-2026? Ответ совсем не очевиден
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android