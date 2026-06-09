Джанашия: на ЧМ буду болеть за Францию, потому что у них в лиге играет Кварацхелия

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира — 2026. Он сделал выбор в пользу сборной Франции.

«На чемпионате мира буду болеть за французов, потому что в их чемпионате играет Кварацхелия. Хочу, чтобы Франция победила. Команда у них хорошая. Испанцы тоже неплохие, но французы посильнее. Пропускать матчи из-за времени не собираюсь, ничего страшного, посмотрел ночью, а потом спать», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике. Мировое первенство стартует 11 июня.