В «Динамо» рассказали о будущем Лунёва и Нгамалё в клубе

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев рассказал, что будущее вратаря Андрея Лунёва и нападающего Муми Нгамалё в московском клубе ещё не решено. Контракты обоих футболистов рассчитаны до конца июня этого года, но имеют опцию продления ещё на 12 месяцев. Ранее «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца на должность главного тренера команды.

«Их контракты пока действуют. Это два кейса, которые сейчас находятся в проработке. Поэтому рано говорить о том, каким образом закончатся переговоры. Конечно же, Сандро будет смотреть в том числе на то, насколько Нгамалё подходит под его видение игры команды. Поэтому давайте дадим какое-то время, чтобы завершить этот процесс, и дальше уже на основании каких-то реальных фактов и решений говорить о будущем этих футболистов», — приводит слова Ивлева ТАСС.