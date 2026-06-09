AS раскрыл позицию «Барселоны» в связи с желанием «Реала» лишить их титулов

Руководство «Барселоны» удивлено тем, как часто во время предвыборной кампании мадридского «Реала» звучало имя бывшего вице-президента технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейры, в том числе со стороны испанского бизнесмена Энрике Рикельме. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в каталонском клубе с недоверием относятся к отчёту «сливочных», направленному в УЕФА, с просьбой лишить сине-гранатовых титулов, завоёванных на соревнованиях, которые не проводит данная организация. Подчёркивается, что этот отчёт включает 500 страниц.

В «Барселоне» убеждены, что решение суда по делу Негрейры будет принято в их пользу. В связи с этим «блауграна» воспринимает подобное поведение «Реала» как стремление нанести ущерб имиджу «Барселоны».

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

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