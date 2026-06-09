Давид Райя — лучший игрок «Арсенала» в мае

30-летний вратарь «Арсенала» Давид Райя признан лучшим футболистом лондонского клуба в мае, Об этом сообщает пресс-служба «канониров» на официальном сайте команды.

В прошлом месяце голкипер провёл пять матчей во всех турнирах, пропустив всего один мяч во встрече с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов УЕФА (1:1, 4:3 пен.). В минувшем сезоне Райя сыграл 51 встречу. В 28 из них испанец ушёл с поля без пропущенных мячей. Кроме того, Райа в третий раз получил «Золотую перчатку» в АПЛ.

Сейчас Райя готовится к чемпионату мира — 2026 в составе сборной Испании. Первый матч с командой Кабо-Верде состоится 15 июня.