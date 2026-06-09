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Стало известно, к какому матчу чемпионата мира — 2026 может восстановиться Неймар

Стало известно, к какому матчу чемпионата мира — 2026 может восстановиться Неймар
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Нападающий сборной Бразилии Неймар проходит процесс восстановления после мышечной травмы, ожидается, что футболист сможет вернуться в игру к матчу 2-го тура группового этапа с национальной командой Гаити, который состоится 19 июня (20 июня мск). Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что восстановление игрока проходит по плану, ранее Неймар пропустил товарищеские встречи «селесао» с командами Франции (1:2), Хорватии (3:1) и Панамы (6:2).

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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