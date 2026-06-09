Головин принял участие в презентации формы «Монако» на новый сезон — верхом на Закарии

Пресс-служба «Монако» опубликовала фотографии новой формы команды на сезон-2026/2027. В презентации принял участие российский полузащитник клуба Лиги 1 Александр Головин. На снимке игрок сборной России изображён в новом комплекте экипировки верхом на партнёре по команде Денисе Закарии.

Фото: ФК «Монако»

Также в фотосессии снялись полузащитник Магнес Аклиуш, чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба, голкипер Лукаш Градецки и другие.

Фото: ФК «Монако»

«Новая домашняя форма сохраняет культовую красно-белую диагональ под углом 55 градусов, разработанную принцессой Грейс в 1960 году. При этом саму диагональ дополняют тонкие полосы, сопутствующие направлению центрального мотива. Их динамичный рисунок создаёт эффект текстуры, движения и ритма, придавая форме современный стиль.

Фото: ФК «Монако»

Детали добавляют образу элегантности и утончённости. Среди нововведений можно выделить обновлённый воротник-поло с изображением княжеской короны, а также красно-белые канты на краях рукавов, отсылающие к флагу Княжества. На обратной стороне футболки, прямо под воротником, расположился графический элемент с девятью арками стадиона «Луи II» — дань одному из главных символов идентичности красно-белых.

Фото: ФК «Монако»

Клубная эмблема в традиционных красно-бело-золотых цветах расположена на груди со стороны сердца, тогда как логотип Mizuno — Runbird — нанесён на правой части футболки в линию. Красный цвет также возвращается на шорты монегасков после четырёхлетнего перерыва. Белая вертикальная линия дополняет дизайн нижней части комплекта», — говорится на официальном сайте «Монако».