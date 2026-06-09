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«Галатасарай» может подписать Жедсона Фернандеша и Джона Дурана — HT Spor

«Галатасарай» может подписать Жедсона Фернандеша и Джона Дурана — HT Spor
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«Галатасарай» рассматривает вариант с переходом полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша и бывшего нападающего «Зенита» Джона Дурана. Об этом сообщает HT Spor.

По информации источника, красно-белые могут продать Жедсона Фернандеша за € 25-30 млн. При этом подчёркивается, что в общей сложности «Галатасарай» выделил на трансферы около € 100-120 млн

В минувшем сезоне Жедсон Фернандеш принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

«Зенит» объявил об аренде Дурана из «Аль-Насра» 9 февраля. Арендное соглашение действовало до конца сезона-2025/2026.

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