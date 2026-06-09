Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес может вернуться в «Вулверхэмптон» — Романо

Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес этим летом с высокой долей вероятности вернётся в «Вулверхэмптон». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В прошлом сезоне Хименес выступал за «Фулхэм», в 43 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Срок действия контракта игрока с «дачниками» истекает 30 июня 2026 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость мексиканца составляет € 3 млн.

Хименес уже выступал за «Вулверхэмптон» с 2018 по 2023 год. В общей сложности футболист принял участие в 166

встречах этой команды, в которых забил 57 голов и отдал 23 ассиста.