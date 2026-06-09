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«Динамо» объявило о вхождении Павла Алпатова в тренерский штаб Сандро Шварца

«Динамо» объявило о вхождении Павла Алпатова в тренерский штаб Сандро Шварца
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Московское «Динамо» в телеграм-канале проинформировало о возвращении Павла Алпатова в главную команду бело-голубых, где он будет работать в тренерском штабе Сандро Шварца. Алпатов возглавлял «двойку» «Динамо» с лета 2023 года.

«Благодарим Павла Алексеевича за годы плодотворной работы в «Динамо-2», за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность! Желаем удачи и успехов в дальнейшей динамовской карьере!» — написано в сообщении «Динамо-2».

Под руководством Алпатова команда провела 100 официальных матчей, в которых одержала 45 побед, 24 раза сыграла вничью и 31 раз потерпела поражение.

Алпатов исполнял обязанности главного тренера основной команды бело-голубых с мая по июнь 2023 года.

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