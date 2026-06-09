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«Аль-Хиляль» хочет сотрудничать с тренером «Ноттингем Форест» Перейрой — Джейкобс

«Аль-Хиляль» хочет сотрудничать с тренером «Ноттингем Форест» Перейрой — Джейкобс
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Саудовский «Аль-Хиляль» проявляет интерес к главному тренеру «Ноттингем Форест» Витору Перейре. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии уже готовит официальное предложение специалисту, речь идёт об очень высоком окладе. Нынешний тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги может этим летом покинуть команду. У Перейры уже есть опыт работы в Саудовской Аравии, в этой стране ранее он возглавлял «Аль-Шабаб» и «Аль-Ахли». На данный момент «Ноттингем Форест» обсуждает с Перейрой продолжение сотрудничества на улучшенных условиях.

Витор Перейра возглавляет «Ноттингем Форест» с февраля 2026 года, он стал четвёртым тренером команды в прошлом сезоне. Под его руководством «лесники» дошли до полуфинала Лиги Европы, а также смогли сохранить место в АПЛ.

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