«Аль-Хиляль» хочет сотрудничать с тренером «Ноттингем Форест» Перейрой — Джейкобс

Саудовский «Аль-Хиляль» проявляет интерес к главному тренеру «Ноттингем Форест» Витору Перейре. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии уже готовит официальное предложение специалисту, речь идёт об очень высоком окладе. Нынешний тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги может этим летом покинуть команду. У Перейры уже есть опыт работы в Саудовской Аравии, в этой стране ранее он возглавлял «Аль-Шабаб» и «Аль-Ахли». На данный момент «Ноттингем Форест» обсуждает с Перейрой продолжение сотрудничества на улучшенных условиях.

Витор Перейра возглавляет «Ноттингем Форест» с февраля 2026 года, он стал четвёртым тренером команды в прошлом сезоне. Под его руководством «лесники» дошли до полуфинала Лиги Европы, а также смогли сохранить место в АПЛ.