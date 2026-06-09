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Глава Калининградской области отреагировал на проведение матча сборной России в регионе

Глава Калининградской области отреагировал на проведение матча сборной России в регионе
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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных высказался о проведении встречи сборной России в регионе. Сегодня, 9 июня, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Тринидада и Тобаго на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня замечательный день — мы принимаем сборную России и отмечаем 80-летие Калининградской области. Спасибо, что РФС выбрал нас для проведения матча. Надеюсь, сегодня сборная России победит», — передаёт слова Беспрозванных корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Данный матч станет последним для сборной России в текущую международную паузу. Ранее россияне уступили в Каире Египту (0:1) и разгромили в Волгограде сборную Буркина-Фасо (3:0).

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