Глава Калининградской области отреагировал на проведение матча сборной России в регионе

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных высказался о проведении встречи сборной России в регионе. Сегодня, 9 июня, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Тринидада и Тобаго на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Сегодня замечательный день — мы принимаем сборную России и отмечаем 80-летие Калининградской области. Спасибо, что РФС выбрал нас для проведения матча. Надеюсь, сегодня сборная России победит», — передаёт слова Беспрозванных корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Данный матч станет последним для сборной России в текущую международную паузу. Ранее россияне уступили в Каире Египту (0:1) и разгромили в Волгограде сборную Буркина-Фасо (3:0).