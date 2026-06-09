Губернатор Калининградской области оценил прошедший сезон для «Балтики» в РПЛ

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных оценил прошедший сезон для «Балтики» в Мир РПЛ, по итогам которого команда заняла шестое место.

«У нас очень хорошая школа, тренеры. Видим это по результатам. Вижу, что ребята играют на спортивных площадках, которые мы строим. Это хорошо, когда спортом занимаются наши дети. У нас есть команда, которая ставит нам пример — наша «Балтика». Команда хорошо сыграла в этом сезоне. Мы вышли в РПЛ и заняли шестое место. Могли ещё лучше, но это спорт. В конце сезона не повезло, но команда отлично отработала. Всем спасибо за этот сезон!

Мы никогда не сомневаемся в своей команде. Очень важно оказать поддержку команде. Будем бороться за медали в следующем сезоне. Что касается Талалаева, принято считать, что вся команда — актив. У нас хороший тренер. Надеюсь, в следующем сезоне команда при нём покажет хороший результат. Давайте поиграем и посмотрим. Не думаю, что наш тренер куда-то собирается», — передаёт слова Беспрозванных корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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