Караваев обратился к болельщикам «Зенита» после продления контракта

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями и обратился к болельщикам после продления контракта до 2028 года с возможностью пролонгации ещё на сезон.

— Вячеслав, вы подписали новое соглашение с «Зенитом», поздравляем! Поделитесь эмоциями.

— Спасибо большое! Эмоции самые положительные, крутые! Всё-таки я живу в Петербурге уже довольно много, почти семь лет. Поэтому, конечно, приятно.

— Болельщики «Зенита» наверняка рады узнать новость о вашем контракте. Что вам хочется им сказать?

— Болельщикам хочу сказать спасибо за то, что верят и доверяют. Просто хочется пожелать им удачи. Я надеюсь, что ещё много побед и кубков мы отпразднуем вместе, — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В минувшем сезоне Караваев сыграл за «Зенит» три матча во всех турнирах. Бо́льшую часть сезона 31-летний игрок восстанавливался после травмы.

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