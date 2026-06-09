Франк Лебёф ответил, в каком случае Хаби Алонсо сможет проявить себя в «Челси»

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф оценил назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера «Челси».

— Является ли Хаби Алонсо подходящим специалистом на пост главного тренера «Челси» и должен ли он в большей степени контролировать трансферную работу клуба?

— Да и да, он был замечательным футболистом, Алонсо знает эту игру. То, что он сделал для «Байера», было просто невероятно, поскольку он многое контролировал, а руководство разрешало ему делать то, что он считал нужным.

Этот парень является одним из умнейших тренеров наряду с Хосепом Гвардиолой. Если «Челси» хочет чего-то достичь, то им следует изменить своё мышление. Они не могут управлять всем происходящим на поле, но им по силам привести в порядок финансовую составляющую и всю внутреннюю работу.

Что же касается работы на поле, то именно Хаби Алонсо должен заниматься командой, надеюсь, в клубе это понимают. Очень рад, что они выбрали именно этого тренера. Поздравляю «Челси» с этим, уверен, что Алонсо здорово себя проявит, если будет контролировать ситуацию», — приводит слова Лебёфа Tribal Football.