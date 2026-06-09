«Ахмат» объявил о переходе экс-защитника «Зенита» Адамова

Грозненский «Ахмат» подписал экс-защитника санкт-петербургского «Зенита» Арсена Адамова. Об этом официально сообщила пресс-служба клуба из столицы Чечни.

«Мы рады снова приветствовать нашего воспитанника в родном коллективе. Добро пожаловать домой, Арсен!» — говорится в заявлении пресс-службы «Ахмата» в телеграм-канале.

Адамов является воспитанником чеченского футбола. Защитник перешёл из «Ахмата» в «Урал» в январе 2021-го, а год спустя оказался в «Зените». Сезон-2024/2025 футболист также провёл в «Ахмате» на правах аренды. В Мир Российской Премьер-Лиге — 2025/2026 у Адамова 54 минуты в трёх играх за сине-бело-голубых.