«Крылья Советов» объявили об уходе из команды трёх футболистов

«Крылья Советов» в телеграм-канале объявили об уходе из команды футболистов Владимира Хубулова, Ильзата Ахметова и Алексея Сутормина в связи с завершением контрактов. Новые соглашения с этими игроками заключены не будут.

«ПФК «Крылья Советов» благодарит Владимира, Ильзата и Алексея за игру в нашей команде и желает успехов в дальнейшем!» — написано в сообщении самарского клуба.

Хубулов играл за «Крылья Советов» с лета 2022 года. За это время он принял участие в 44 матчах, где отметился тремя голами и результативной передачей.

Арендное соглашение Ахметова истекло этим летом. В сезоне-2025/2026 полузащитник провёл 31 встречу, где забил два гола и сделал восемь ассистов.

Сутормин перешёл в самарскую команду летом 2025 года. За это время он принял участие в 22 играх.

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