Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» объявили об уходе из команды трёх футболистов

«Крылья Советов» объявили об уходе из команды трёх футболистов
Комментарии

«Крылья Советов» в телеграм-канале объявили об уходе из команды футболистов Владимира Хубулова, Ильзата Ахметова и Алексея Сутормина в связи с завершением контрактов. Новые соглашения с этими игроками заключены не будут.

«ПФК «Крылья Советов» благодарит Владимира, Ильзата и Алексея за игру в нашей команде и желает успехов в дальнейшем!» — написано в сообщении самарского клуба.

Хубулов играл за «Крылья Советов» с лета 2022 года. За это время он принял участие в 44 матчах, где отметился тремя голами и результативной передачей.

Арендное соглашение Ахметова истекло этим летом. В сезоне-2025/2026 полузащитник провёл 31 встречу, где забил два гола и сделал восемь ассистов.

Сутормин перешёл в самарскую команду летом 2025 года. За это время он принял участие в 22 играх.

Материалы по теме
Официально
В «Крыльях Советов» объявили о продлении соглашения с генеральным директором клуба

Самые дорогие российские футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android