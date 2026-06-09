Бывший футболист сборной России Юрий Жирков отреагировал на критику в адрес сборной России после товарищеских матчей с Египтом (0:1) и Буркина-Фасо (3:0) в текущую международную паузу. Сегодня, 9 июня, подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Тринидада и Тобаго.

«Критика сборной России была после второй игры с Буркина-Фасо. Ребята выиграли 3:0 после Египта. Удаление сыграло на руку сопернику. Наши ребята расслабились. Критика под конец сезона — даже не знаю… Может, тяжело найти мотивацию, хотя был полный стадион. Мне тяжело судить, потому что не был в сборной в такой ситуации», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.