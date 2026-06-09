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Россия — Тринидад и Тобаго: составы команд на товарищеский матч по футболу, 9 июня 2026 года

Стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго
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Сегодня, 9 июня, состоится товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Ненад Минакович. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав сборной России: Митрюшкин, Бевеев, Морозов, Сильянов, Вахания, Кривцов, Обляков (к), Батраков, Миранчук Ал., Сергеев, Садулаев.

Стартовый состав сборной Тринидада и Тобаго: Смит, Херберт, Гарсия, Рэймонд, Пун-Анджерон, Филлипс, Рамперсад, Хан, Мур, Телфер, Томас.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.

В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».

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