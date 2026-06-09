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Йошко Гвардиол обсуждает с «Манчестер Сити» продление контракта — Джейкобс

Йошко Гвардиол обсуждает с «Манчестер Сити» продление контракта — Джейкобс
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«Манчестер Сити» работает над продлением контракта с защитником сборной Хорватии Йошко Гвардиолом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Мюнхенская «Бавария» и «Барселона» также интересуются возможностью подписать футболиста. Небесно-голубые хотят, чтобы защитник остался в команде, переговоры проходят в положительном ключе.

Йошко Гвардиол выступает за «горожан» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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