Сборная России показала капитанскую повязку на матч с Тринидадом, посвящённую Калининграду

Пресс-служба сборной России показала фото повязки, с которой капитан выведет национальную команду на товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Встреча состоится сегодня, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Дизайн капитанской повязки отсылает к празднованию 80-летния Калининградской области. Кто будет капитаном сборной России в матче с Тринидадом и Тобаго — не сообщается.

Фото: сборная россии по футболу

Данный матч станет для подопечных Валерия Карпина заключительным в текущую международную паузу. Ранее россияне уступили в Каире участнику чемпионата мира — 2026, сборной Египта (0:1) и разгромили в Волгограде Буркина-Фасо (3:0).