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Сборная России показала капитанскую повязку на матч с Тринидадом, посвящённую Калининграду

Сборная России показала капитанскую повязку на матч с Тринидадом, посвящённую Калининграду
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Пресс-служба сборной России показала фото повязки, с которой капитан выведет национальную команду на товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Встреча состоится сегодня, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дизайн капитанской повязки отсылает к празднованию 80-летния Калининградской области. Кто будет капитаном сборной России в матче с Тринидадом и Тобаго — не сообщается.

Фото: сборная россии по футболу

Данный матч станет для подопечных Валерия Карпина заключительным в текущую международную паузу. Ранее россияне уступили в Каире участнику чемпионата мира — 2026, сборной Египта (0:1) и разгромили в Волгограде Буркина-Фасо (3:0).

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