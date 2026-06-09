Жедсон Фернандеш хочет получать не менее € 5 млн в случае перехода в «Галатасарай» — Челик

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш рассчитывает на зарплату не менее € 5 млн в случае перехода в «Галатасарай», который проявляет интерес к португальскому футболисту. Об этом сообщает аккаунт Forza Cimbom со ссылкой на журналиста Чагатая Челика на странице в социальной сети X.

До этой новости сообщалось, что «Спартак» может продать 27-летнего игрока за € 25-30 млн.

Ранее появлялась информация, что зарплата Жедсона Фернандеша в московском клубе составляет € 3,5 млн в год с учётом бонусов.

В минувшем сезоне португалец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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