Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жедсон Фернандеш хочет получать не менее € 5 млн в случае перехода в «Галатасарай» — Челик

Жедсон Фернандеш хочет получать не менее € 5 млн в случае перехода в «Галатасарай» — Челик
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш рассчитывает на зарплату не менее € 5 млн в случае перехода в «Галатасарай», который проявляет интерес к португальскому футболисту. Об этом сообщает аккаунт Forza Cimbom со ссылкой на журналиста Чагатая Челика на странице в социальной сети X.

До этой новости сообщалось, что «Спартак» может продать 27-летнего игрока за € 25-30 млн.

Ранее появлялась информация, что зарплата Жедсона Фернандеша в московском клубе составляет € 3,5 млн в год с учётом бонусов.

В минувшем сезоне португалец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Жедсон Фернандеш Подробнее
Материалы по теме
«Галатасарай» может подписать Жедсона Фернандеша и Джона Дурана — HT Spor

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android