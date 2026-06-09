Билеты на ЧМ по футболу — 2026: стоимость, остались ли ещё в продаже

С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике пройдёт чемпионат мира по футболу 2026 года. Билетный спрос на турнир по традиции кратно превышает предложение. «Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с главными цифрами билетной лихорадки, связанной с проведением ЧМ-2026.

По официальным данным, номинальная цена самого дешёвого билета — $ 60 (матч группового этапа). Cамый дорогой — $ 6730 (финал). На вторичном рынке цена увеличивается в несколько сотен раз и достигает десятков, а то и сотен тысяч долларов.

Реальная стоимость билетов на матчи чемпионата мира куда выше, по сравнению с предыдущими турнирами, поэтому они всё ещё находятся в продаже как на сайте ФИФА, так и на других ресурсах.