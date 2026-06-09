«Крылья Советов» опубликовали заявление Сергея Песьякова о своём будущем

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков объявил, что в следующем сезоне продолжит выступать за самарскую команду.

«Дорогие болельщики, два года назад я стал частью «Крыльев Советов». С тех пор произошло очень многое. Были непростые игры, были моменты, которые навсегда останутся в памяти. Я хочу поблагодарить каждого, кто был рядом всё это время. Команду, тренерский штаб и, конечно же, вас, наших болельщиков. Спасибо за поддержку, за веру, за то, что всегда были с нами.

Но иногда приходит время принимать важные решения. И сейчас наступил момент объявить о своём будущем, которое связано с «Крыльями Советов». Я продлил контракт и остаюсь в Самаре. Впереди очень много важных матчей. Вперёд, за «Крылья»!» — приводит слова Песьякова телеграм-канал самарского клуба.