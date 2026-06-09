Червиченко: товарищеские матчи сборной России — профанация, никому это не нужно

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о товарищеских матчах сборной России. Сегодня, 9 июня, национальная команда встретится с Тринидадом и Тобаго.

«Считаю, что товарищеские матчи сборной России — профанация и никому не нужное занятие. Сезон закончился, никому это не надо. Кто-то говорит: «Сборная должна существовать». Хотелось бы послушать ответ, для чего она сейчас должна существовать? Просто чтобы списать выделенный бюджет?

Я понимаю, если бы речь шла о необходимости игровой практики. Или какая-то финансовая и рекламная польза от этого идёт, что-то полезное. А сейчас напрягают людей, которые уже должны отдохнуть в отпуске и готовиться к следующему сезону. Все собираются смотреть чемпионат мира, а их заставляют играть. Причём зачем? Никто не может понять. И ещё играем с довольно спорными командами», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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