«Это очень хорошая идея». Лебёф — о мультиклубной модели акционеров «Челси» и «Страсбурга»

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф поделился мнением о мультиклубной модели владения командами на примере акционеров BlueCo, имеющих акции «Челси» и «Страсбурга».

— Что вы думаете о «Страсбурге» в роли клуба-донора для «Челси», правильно ли это?

— Думаю, это очень хорошая идея, поскольку «Страсбургу» нужны были деньги, болельщики были недовольны. Они задавались вопросом: «Мы что, теперь будем помогать «Челси»?» Да, будем.

Но это нужно для того, что быть конкурентоспособным, а «Страсбург» добился этого даже в большей степени, чем ожидалось. А ещё мы видим хороший футбол в исполнении команды, ведь там выступают хорошие игроки, которые потом уходят в «Челси». Все эти два года дела в клубе идут просто невероятно. Атмосфера на стадионе «Мено» тоже великолепна.

А ещё суть в том, чтобы руководство «Челси» направляло в «Страсбург» таких футболистов, с которыми команда претендовала бы на нечто большее, чем просто борьба за выживание. В прошлом сезоне мы это и увидели, когда «Страсбург» дошёл до полуфинала Лиги конференций, что для этого клуба является замечательным достижением», — приводит слова Лебёфа Tribal Football.