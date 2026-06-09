Московское «Динамо» назвало специалистов, вошедших в тренерский штаб Шварца

Московское «Динамо» в официальном телеграм-канале объявило имена специалистов, которые будут работать в штабе нового главного тренера команды Сандро Шварца.

«Паршивлюк, Изотов, Алпатов и Панов вошли в тренерский штаб Шварца в «Динамо».

Павел Алпатов, ранее уже помогавший Сандро Шварцу, последние три года возглавлял «Динамо-2». Под его руководством команда провела 100 матчей, одержала победу в своей группе Второй лиги дивизиона «Б», после чего добилась ещё одного повышения в классе и закрепилась в дивизионе «А».

Сергей Паршивлюк становился бронзовым призёром чемпионата России под руководством Шварца, а после окончания карьеры футболиста полтора года входил в тренерский штаб «Динамо».

Дмитрий Изотов непрерывно работает с вратарями в главной команде с октября 2019 года, а Андрей Панов — видеоаналитиком с лета 2024-го.

Ранее в тренерский штаб Сандро Шварца вошли его многолетний ассистент Волкан Булут, тренеры по физподготовке Пепе и Иван Карандашов, а также директор по видеоаналитике Гильермо Гуэрра.

Тренерский штаб «Динамо» полностью сформирован, и на следующей неделе приступит к работе с командой на предсезонном сборе», — сказано в сообщении московского клуба.