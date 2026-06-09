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Сколько раз Мексика принимала чемпионат мира по футболу до 2026 года

Мексика в третий раз примет чемпионат мира по футболу
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Мексика вместе с США и Канадой стала хозяйкой чемпионата мира 2026 года по футболу. Для страны это третий турнир в истории.

Впервые Мексика стала хозяйкой турнира в 1970 году, когда проводился девятый чемпионат мира в истории. Чемпионом стала Бразилия. В 1986 году страна приняла 13-й чемпионат мира по футболу, его победителем стала Аргентина. Примечательно, что сама сборная Мексики на домашних турнирах показала лучший результат — четвертьфинал турнира (на обоих первенствах планеты). На других чемпионатах мира сборная не проходила дальше 1/8 финала.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдёт с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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