Мексика в третий раз примет чемпионат мира по футболу

Мексика вместе с США и Канадой стала хозяйкой чемпионата мира 2026 года по футболу. Для страны это третий турнир в истории.

Впервые Мексика стала хозяйкой турнира в 1970 году, когда проводился девятый чемпионат мира в истории. Чемпионом стала Бразилия. В 1986 году страна приняла 13-й чемпионат мира по футболу, его победителем стала Аргентина. Примечательно, что сама сборная Мексики на домашних турнирах показала лучший результат — четвертьфинал турнира (на обоих первенствах планеты). На других чемпионатах мира сборная не проходила дальше 1/8 финала.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдёт с 11 июня по 19 июля.