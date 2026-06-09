Павлюченко назвал трёх фаворитов чемпионата мира — 2026

Бывший нападающий сборной России и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о главных претендентах на победу на чемпионате мира 2026 года.

«Мои фавориты чемпионата мира — Франция, Испания и Португалия. Но мне кажется, что у французов всё‑таки более длинная скамейка, чем у тех же испанцев, которые весь турнир будут играть одним и тем же составом. А португальцы, по моему мнению, несмотря на наличие молодых и талантливых игроков, всё‑таки пока команда‑загадка. Так что, на мой взгляд, французская сборная является главным претендентом на победу на мировом первенстве.

Что касается Англии, где я играл, то, хоть сборная и действительно прибавила в последние пару лет, всё‑таки, как и Аргентина с Бразилией, вряд ли пройдёт дальше четвертьфинала. Не знаю, у меня как-то нет веры в то, что англичане станут чемпионами мира», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Крупнейшая победа сборной России по футболу: