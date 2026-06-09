Шевалье может перейти в «Бешикташ», будущее конкурента Сафонова неопределённо — L’Equipe

«Бешикташ» проявляет интерес к вратарю «ПСЖ» Люка Шевалье. Будущее 24-летнего голкипера в парижском клубе является неопределённым. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, Шевалье находится в отпуске и ждёт сведений о планах «ПСЖ» на следующий сезон. Другие клубы пользуются этим, чтобы собрать информацию, понять желания футболиста и занять выгодную позицию.

По ходу минувшего сезона Шевалье проиграл конкуренцию российскому вратарю Матвею Сафонову. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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