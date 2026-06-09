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«Шальке-04» объявил о продлении контракта с вратарём Лорисом Кариусом

«Шальке-04» объявил о продлении контракта с вратарём Лорисом Кариусом
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«Шальке-04» из Гельзенкирхена на официальном сайте объявил о продлении соглашения с голкипером Лорисом Кариусом. Срок действия нового трудового договора футболиста с «горняками» рассчитан до лета 2028 года.

«Прошлый сезон показал, чего мы можем добиться как команда, если будем действовать сообща, сплочённо и сосредоточенно. Именно поэтому я принял твёрдое решение продлить контракт. С нетерпением жду нового сезона и возвращения в Бундеслигу», — приводит слова Кариуса официальный сайт немецкого клуба.

Лорис Кариус выступает за «Шальке-04» с января 2025 года. В 31 матче прошлого клубного сезона футболист 13 раз отыграл всухую. По итогам той кампании команда вышла в Бундеслигу.

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