Гаврилов: матчи сборной России ничего не дают — футболисты ждут окончания сезона

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о товарищеских матчах сборной России. Сегодня, 9 июня, национальная команда встретится с Тринидадом и Тобаго.

«Какая может быть мотивация у игроков сборной России, когда эти матчи ничего не дают. Самое главное — нет должного настроя. Это же вам не Аргентина или Германия. Играем, по сути дела, с африканскими странами. Я лично серьёзно не воспринимаю это. Прошедшие два матча это показали. Игра с Буркина-Фасо была ни о чём. Мы могли забить больше трёх голов. Сейчас футболисты сборной ждут окончания сезона, чтобы уйти в отпуск», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.