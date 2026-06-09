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Гаврилов: матчи сборной России ничего не дают — футболисты ждут окончания сезона

Гаврилов: матчи сборной России ничего не дают — футболисты ждут окончания сезона
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Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о товарищеских матчах сборной России. Сегодня, 9 июня, национальная команда встретится с Тринидадом и Тобаго.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Какая может быть мотивация у игроков сборной России, когда эти матчи ничего не дают. Самое главное — нет должного настроя. Это же вам не Аргентина или Германия. Играем, по сути дела, с африканскими странами. Я лично серьёзно не воспринимаю это. Прошедшие два матча это показали. Игра с Буркина-Фасо была ни о чём. Мы могли забить больше трёх голов. Сейчас футболисты сборной ждут окончания сезона, чтобы уйти в отпуск», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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