«Реал» может купить Шлоттербека из «Боруссии» Д за € 50-60 млн — Bild

Мадридский «Реал» заинтересован в центральном защитнике дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербеке. Кандидатура немецкого специалиста также нравится тренеру Жозе Моуринью, близкому к назначению в «Королевский клуб». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «сливочные» готовят предложение «шмелям» о покупке 26-летнего игрока, желающего выступать в составе «Реала». Подчёркивается, что сумма трансфера может составить € 50-60 млн без учёта бонусов.

В минувшем сезоне Шлоттербек принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме AS раскрыл позицию «Барселоны» в связи с желанием «Реала» лишить их титулов

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: