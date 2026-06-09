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«Челси» хочет усилиться нападающим «Ювентуса» Влаховичем — La Gazzetta dello Sport

«Челси» хочет усилиться нападающим «Ювентуса» Влаховичем — La Gazzetta dello Sport
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«Челси» планирует подписать сербского нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, представители лондонского клуба уже контактировали с отцом футболиста Милошем Влаховичем, который является его агентом. Отмечается, что «Бавария», «Барселона» и «Ньюкасл Юнайтед» также общались с Влаховичем-старшим. Ожидается, что в ближайшее время Милош Влахович обсудит с руководством туринского клуба продление контракта сына.

Душан Влахович перешёл в «Ювентус» зимой 2022 года. В минувшем сезоне 26-летний серб провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми голами и двумя результативными передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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