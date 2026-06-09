Гаврилов — о Воробьёве: если есть «Спартак», это не значит, что туда надо всех набирать

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о потенциальном переходе нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в стан красно-белых.

«Всё должно решать руководство. Надо знать желание футболиста. Найдёт ли он своё место в команде и согласование с партнёрами. Это не говорит о том, что если есть «Спартак», то надо всех туда набирать. Не знаю, пригодится ли он команде. Воробьёв за прошлый сезон забил 12 голов — это неплохой показатель. Но не берусь судить о его возможном переходе», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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