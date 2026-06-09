«Сделаю всё, чтобы по-настоящему насладиться моментом». Витсель — о чемпионате мира — 2026

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2026. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Хавбек выступает за национальную команду с 2008-го.

«Я восприму этот чемпионат мира как первый, ведь для меня он станет последним. Я сделаю всё, чтобы по-настоящему насладиться моментом. Я говорю не только о матчах, но и о тренировках, времени с партнёрами по команде, что займёт более четырёх недель.

Думаю, в составе команды важно поддерживать баланс, соблюдать хорошее сочетание нового поколения и предыдущего. А ещё важен правильный настрой. Игроки моего поколения находятся в сборной, чтобы помогать молодым футболистам, на чемпионате мира всегда важно обладать опытом», — приводит слова Витселя Tribal Football со ссылкой на Flashscore.

На групповом этапе чемпионата мира — 2026 сборная Бельгии сыграет с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии.