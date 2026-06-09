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Россия U21 — Ирак U23, результат матча 9 июня 2026, счет 1:0, товарищеский матч 2026

Сборная России U21 победила Ирак U23 в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между сборными России U21 и Ирака U23. Встречу принял стадион «Эмирхан Спорт Центр» (Манавгат, Турция). Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 17:30 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу российской национальной команды.

Товарищеские матчи U21 — 2026
09 июня 2026, вторник. 17:30 МСК
Россия U21
Окончен
1 : 0
Ирак U23
1:0 Ивлев – 83'    
Удаления: нет / Муса – 80'

На 83-й минуте победный гол забил полузащитник Андрей Ивлев, реализовавший 11-метровый удар.

5 июня в рамках товарищеской встречи команды уже играли друг с другом, и сборная России одержала победу со счётом 5:1.

В марте этого года Россия U21 провела два товарищеских матча — с Узбекистаном U23 и Иорданией U23. Первая встреча завершилась победой россиян со счётом 2:1, во второй игре сборная России уступила — 1:2.

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