Сборная России U21 победила Ирак U23 в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными России U21 и Ирака U23. Встречу принял стадион «Эмирхан Спорт Центр» (Манавгат, Турция). Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 17:30 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу российской национальной команды.

На 83-й минуте победный гол забил полузащитник Андрей Ивлев, реализовавший 11-метровый удар.

5 июня в рамках товарищеской встречи команды уже играли друг с другом, и сборная России одержала победу со счётом 5:1.

В марте этого года Россия U21 провела два товарищеских матча — с Узбекистаном U23 и Иорданией U23. Первая встреча завершилась победой россиян со счётом 2:1, во второй игре сборная России уступила — 1:2.

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