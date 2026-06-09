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Кирилл Панченко стал главным тренером «Динамо-2»

Кирилл Панченко стал главным тренером «Динамо-2»
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Московское «Динамо» в официальном телеграм-канале объявило о назначении Кирилла Панченко на пост главного тренера второй команды бело-голубых.

«Кирилл Панченко назначен главным тренером «Динамо-2». Ранее специалист входил в тренерский штаб второй команды и работал помощником Павла Алпатова, который продолжит карьеру в главной команде.

Панченко присоединился к штабу «Динамо-2» в январе 2025 года после завершения игровой карьеры. Во время работы во второй команде он был вовлечён в ежедневный тренировочный процесс, подготовку команды к матчам и индивидуальную работу с футболистами, прежде всего с игроками атакующей линии

Кирилл Панченко хорошо знаком динамовским болельщикам. В качестве игрока он выступал за «Динамо» с 2016 по 2020 год. В сезоне-2016/2017 форвард стал одним из ключевых футболистов команды, которая выиграла первенство ФНЛ и вернулась в Премьер-Лигу, а сам Панченко стал лучшим бомбардиром турнира.

Желаем Кириллу Викторовичу успешной работы!» — сказано в сообщении московского клуба.

Вторая команда динамовцев выступает во Второй лиге А группы «Серебро».

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