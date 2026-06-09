«Это было действительно потрясающе». Витсель — о выступлении сборной Бельгии на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель высказался о выступлении своей национальной команды на предыдущих чемпионатах мира.

«Я думаю, что с тем поколением, которое у нас было, мы добились невероятных результатов. В 2018 году мы заняли третье место. Для нас это было действительно потрясающе. Никто не ожидал, что Бельгия окажется там, но у нас было ощущение, что, возможно, мы могли бы выступить по-другому или немного лучше.

Когда мы дошли до полуфинала, могло произойти всё что угодно. Сегодня, возможно, всё иначе. Мы должны быть честны сами с собой. На мой взгляд, есть страны сильнее нас, например, Франция. Я имею в виду, это действительно очень сильная команда. А ещё есть Испания и Аргентина, так что сегодня мы находимся в совершенно другом мире.

На чемпионатах мира всегда случаются сюрпризы, бывают команды, которые неожиданно заходят очень далеко, как, например, в прошлый раз в Катаре это произошло с Марокко», — приводит слова Витселя Tribal Football со ссылкой на Flashscore.

На групповом этапе чемпионата мира — 2026 сборная Бельгии сыграет с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии.