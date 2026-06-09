Гаврилов: таких игроков, как Батраков, в «ПСЖ» как грязи — выдержит ли он конкуренцию?

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о потенциальном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Батраков — талантливый парень. Но в «ПСЖ» не каждый может заиграть. Таких игроков, как Батраков, там как грязи. В «ПСЖ» и своих футболистов хватает. Один из главных моментов — выдержит ли он конкуренцию. Для футболиста нужна игровая практика. А если он там конкретно сядет на скамейку, то потеряет очень многое. Без игры футболисту нельзя находиться.

Когда я заканчивал карьеру, можно было выбрать: идти в «Динамо» Киев или в «Асмарал», в котором я играл. Там во мне нуждались. А в «Динамо» Киев я бы не играл в те свои годы. И зачем мне было туда идти? Батраков должен определить свои силы, выдержит ли он конкуренцию или нет. Можно, конечно, попробовать. Пусть он сам выбирает», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.