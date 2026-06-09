Маньяков: Мусаев — русский Симеоне. Слепил из «Краснодара» дикую банду

Футбольный агент Александр Маньяков высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. «Быки» заняли второе место в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России в сезоне-2025/2026.

«Мурад Олегович снова показал, что способен даже с очень маленькой скамейкой достигать результата. Да, не выиграли чемпионат, хотя могли. И вот этот матч с «Динамо», который всё перевернул, по большому счёту должен был принести три очка. Все это видели. Мусаев снова и снова доказывает, что «Краснодар» очень конкурентоспособен во всех турнирах. Финал Кубка и второе место – хороший результат. Краснодарцы при Мураде Олеговиче вообще не опускаются ниже второго места уже третий сезон подряд. Многие задаются вопросом по поводу селекции. С Перреном объективно не попали, но довольно выгодно и вовремя отпустили.

В кулуарах мы разговаривали с краснодарским менеджментом. Они уверены, что француз мог негативно влиять на коллектив, поскольку хотел играть больше, однако оказался не готов к конкуренции. С другой стороны, Жубал продемонстрировал качество. Да, есть мнение, что с Боселли тоже проехали мимо цели, но уругваец в целом-то картины не портил. Собственно, уничтожили его две ситуации: пенальти в серии со «Спартаком» и тот выход один на один с Лунёвым. Однако и здесь неправильно всё возлагать на Хуана. Всё-таки в обоих случаях не забивали и другие игроки, просто запомнился он. Так бывает.

В остальном Мусаев слепил из «Краснодара» дикую банду. Мусаев – русский Симеоне. Его команда – настоящие псы, которые играют в очень понятный, структурный и злой футбол. Возможно, самый стабильный в лиге. И трофеи ещё будут. В этом уверен максимально», — написал Маньяков в телеграм-канале.