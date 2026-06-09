Батраков не хочет переходить в «Галатасарай», ведущий переговоры с «Локомотивом» — Чинар

Московский «Локомотив» ведёт переговоры с «Галатасараем» насчёт потенциального перехода полузащитника Алексея Батракова. Об этом сообщает журналист Якуп Чинар в видео на YouTube-канале 90+ Digital.

По информации источника, 21-летний футболист не хочет переходить в турецкий клуб.

В минувшем сезоне Батраков принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

«Золотая» эра «Локомотива»: