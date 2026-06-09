Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков не хочет переходить в «Галатасарай», ведущий переговоры с «Локомотивом» — Чинар

Батраков не хочет переходить в «Галатасарай», ведущий переговоры с «Локомотивом» — Чинар
Комментарии

Московский «Локомотив» ведёт переговоры с «Галатасараем» насчёт потенциального перехода полузащитника Алексея Батракова. Об этом сообщает журналист Якуп Чинар в видео на YouTube-канале 90+ Digital.

По информации источника, 21-летний футболист не хочет переходить в турецкий клуб.

В минувшем сезоне Батраков принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Алексей Батраков Подробнее
Материалы по теме
У Батракова все шансы заиграть в «ПСЖ». Есть железные аргументы
У Батракова все шансы заиграть в «ПСЖ». Есть железные аргументы

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android