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Джо Коул посоветовал «Челси» подписать одного из нападающих «Манчестер Юнайтед»

Джо Коул посоветовал «Челси» подписать одного из нападающих «Манчестер Юнайтед»
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Бывший футболист «Челси» Джо Коул полагает, что «синим» следует подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. В прошлом сезоне игрок в рамках аренды выступал за «Барселону».

«Здесь всё дело в зарплате и оценке стоимости сделки. Рашфорд способен решить многие игровые вопросы команды, но в данном случае не следует отдавать за трансфер слишком много. Он пригодился бы «Челси».

Маркусу нужно продолжать идти вперёд и поддерживать веру в свои силы, в «Барселоне» он раскрылся заново, и у него есть возможность перейти на новый уровень. «Челси» должен начать работу в этом направлении, но всё будет зависеть от условий сделки», — приводит слова Коула The Sun.

В сезоне-2025/2026 Рашфорд принял участие в 48 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 14 результативными передачами.

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