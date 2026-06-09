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«Реал» заявил, что предложил «Атлетико» € 150 млн за покупку Хулиана Альвареса

«Реал» заявил, что предложил «Атлетико» € 150 млн за покупку Хулиана Альвареса
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Мадридский «Реал» на официальном сайте заявил, что предложил «Атлетико» € 150 млн за покупку нападающего Хулиана Альвареса.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид объявляет, что по итогам сегодняшнего заседания совета директоров он предложил клубу «Атлетико» Мадрид € 150 млн за права на игрока Хулиана Альвареса.

После изучения и оценки предложения, сделанного в рамках хороших взаимоотношений между двумя клубами, мадридский «Атлетико» поблагодарил за него и отклонил его, сославшись на сумму отступных за игрока», — написано в заявлении «Реала».

На минувшей неделе президент «Королевского клуба» Флорентино Перес объявил, что во вторник, 9 июня, сделает предложение в размере € 150 млн за неназванного футболиста.

Сумма отступных Альвареса составляет € 500 млн.

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