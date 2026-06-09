Россия — Тринидад и Тобаго: Сильянов забил второй гол на 15-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго. Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Ненад Минакович. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 15-й минуте защитник Александр Сильянов укрепил преимущество хозяев.

На седьмой минуте счёт открыл защитник сборной России Мингиян Бевеев.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.

В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».

Как сборная России играет при Карпине: