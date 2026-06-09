«Аталанта» объявила об уходе главного тренера Палладино и всего тренерского штаба

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино покинул занимаемый пост. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Бергамо. Итальянский специалист был освобождён от должности в клубе Серии А вместе с ассистентами – Стефано Читтерио, Федерико Пелузо, Фабио Кораби, Николой Ривой, Маттиа Казеллой, Андреа Рампони и Андреа Берти.

«Аталанта» благодарит Раффаэле Палладино и его штаб за преданность делу и желает им всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Аталанты».

Палладино возглавлял «Аталанту» с ноября прошлого года после ухода из клуба серба Ивана Юрича. В сезоне-2025/2026 команда заняла седьмое место в чемпионате Италии.