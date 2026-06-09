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Арустамян: сейчас я в США, разговоры про футбол на каждом шагу. Дилетантские

Арустамян: сейчас я в США, разговоры про футбол на каждом шагу. Дилетантские
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Футбольный комментатор Нобель Арустамян, находясь в США, поделился атмосферой в стране в преддверии чемпионата мира 2026 года.

«Сейчас я в США. Здесь на каждом шагу разговоры про футбол. Дилетантские, как сказали бы многие эксперты, да. Звуки рандомных названий команд, без понимания кто, с кем и когда играет. Но ведь именно в этом и есть магия чемпионата мира – он погружает в футбол всех. Даже тех, кто смотрит его раз в четыре года», — написал Арустамян в телеграм-канале.

ЧМ-2026 состоится этим летом в трёх странах – США, Канаде и Мексике. На групповом этапе впервые примут участие 48 национальных команд.

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