Арустамян: сейчас я в США, разговоры про футбол на каждом шагу. Дилетантские

Футбольный комментатор Нобель Арустамян, находясь в США, поделился атмосферой в стране в преддверии чемпионата мира 2026 года.

«Сейчас я в США. Здесь на каждом шагу разговоры про футбол. Дилетантские, как сказали бы многие эксперты, да. Звуки рандомных названий команд, без понимания кто, с кем и когда играет. Но ведь именно в этом и есть магия чемпионата мира – он погружает в футбол всех. Даже тех, кто смотрит его раз в четыре года», — написал Арустамян в телеграм-канале.

ЧМ-2026 состоится этим летом в трёх странах – США, Канаде и Мексике. На групповом этапе впервые примут участие 48 национальных команд.