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«Реал» объявил об уходе Арбелоа с поста главного тренера команды

«Реал» объявил об уходе Арбелоа с поста главного тренера команды
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Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил об уходе Альваро Арбелоа с поста главного тренера команды.

«Реал» Мадрид глубоко благодарен Альваро Арбелоа, который на протяжении всего своего пребывания в клубе, начиная с его выступлений в нашей молодёжной академии, неизменно демонстрировал преданность, самоотверженность и профессионализм. Он является воплощением ценностей нашего клуба.

«Реал» Мадрид, который навсегда останется его домом, желает Альваро Арбелоа и всей его семье всего наилучшего на этом новом этапе их жизни», — написано в сообщении «сливочных».

Арбелоа занимал должность главного тренера «Реала» с 13 января. Под его руководством «Королевский клуб» провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых 18 раз победил, два раза сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.

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