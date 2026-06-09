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Матвей Сафонов подписал форму для Плющенко-младшего

Матвей Сафонов подписал форму для Плющенко-младшего
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Вратарь французского клуба «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов встретился с Александром Плющенко, фигуристом и сыном двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, и подписал для него спортивную форму, на которой нанесены игровой номер и фамилия голкипера. Своё совместное с Сафоновым фото Плющенко-младший опубликовал на своей странице в соцсети.

Фото: Личный архив Александра Плющенко

О возможности 13-летнего Александра Плющенко представлять Азербайджан стало известно 21 мая. Чтобы окончательно закрепить за собой данное право, ему нужно лишь получить специальный документ, предоставляющий право на это, от Международного союза конькобежцев (ISU).

Отметим, что Александр практически не принимал участия в официальных стартах на всероссийском уровне, однако выступал в ледовых шоу.

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