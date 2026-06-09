В Испании предположили, почему «Реал» попытался купить Альвареса за € 150 млн

Журналист Хорхе Пикон, специализирующийся на новостях о мадридском «Реале», прокомментировал официальное заявление «Королевского клуба» о попытке приобрести нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса за € 150 млн. «Сливочные» также сообщили, что «матрасники» отклонили их предложение.

«Я понимаю этот ход только в двух случаях: либо никто не держит руль [управления клубом], либо они хотят избавиться от Винисиуса», — написал Пикон на странице в социальной сети X.

На минувшей неделе президент «Королевского клуба» Флорентино Перес объявил, что во вторник, 9 июня, сделает предложение в размере € 150 млн за неназванного футболиста.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: