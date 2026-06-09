Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Испании предположили, почему «Реал» попытался купить Альвареса за € 150 млн

В Испании предположили, почему «Реал» попытался купить Альвареса за € 150 млн
Комментарии

Журналист Хорхе Пикон, специализирующийся на новостях о мадридском «Реале», прокомментировал официальное заявление «Королевского клуба» о попытке приобрести нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса за € 150 млн. «Сливочные» также сообщили, что «матрасники» отклонили их предложение.

«Я понимаю этот ход только в двух случаях: либо никто не держит руль [управления клубом], либо они хотят избавиться от Винисиуса», — написал Пикон на странице в социальной сети X.

На минувшей неделе президент «Королевского клуба» Флорентино Перес объявил, что во вторник, 9 июня, сделает предложение в размере € 150 млн за неназванного футболиста.

Материалы по теме
Официально
«Реал» заявил, что предложил «Атлетико» € 150 млн за покупку Хулиана Альвареса

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android